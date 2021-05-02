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"Львов" вырвал победу в матче с "Мариуполем" (видео)

"Львов" вырвал победу в матче с "Мариуполем" (видео)
18:55 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 2 мая, "Мариуполь" в рамках матча 24-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Львов". Встреча, прошедшая на стадионе имени Бойко в Мариуполе, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)

В первом тайме команды обменялись голами, которые стали единственными в этой встрече. На 31-й минуте форвард приазовцев Дмитрий Топалов блестяще ворвался в чужую штрафную и в окружении нескольких игроков "Львова" вколотил мяч в дальний угол. Спустя две минуты львовяне отыгрались. Дмитрий Семенив, получив передачу от Ренанна, переиграл Кудрика в ближнем бою. А под занавес поединка Энес Махмутович добыл для гостей три очка.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Мариуполь" (22 очка) на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Львов" (28 очков) - девятый. В следующем туре приазовцы сыграют в гостях с "Динамо" (05.05.2021), а "Львов" проведет выездной поединок с "Ингульцом" (06.05.2021). Отметим, "Львов" по итогам 24-го тура обеспечил себе сохранение прописки в элите украинского футбола.

"Телеграф" напоминает, что в последнем поединке УПЛ "Львов" сыграл вничью с "Рухом", а "Мариуполь" был разгромлен все тем же "Рухом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Львов.
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