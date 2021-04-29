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Четверг, 29.04.2021
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Львовское дерби не обошлось без судейского скандала (видео)

Львовское дерби не обошлось без судейского скандала (видео)
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В среду, 28 апреля, "Львов" в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал "Рух". Встреча, прошедшая на "Арене Львов", завершилась ничьей со счетом 1:1.

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При счете 0:0 Андрей Борячук забил гол в ворота "Львова", однако рефери после просмотра VAR достаточно спорно отменил взятие ворот. Затем команды обменялись голами. В первом тайме форвард хозяев Эрнест Ньярко реализовал выход один на один, а во втором тайме Даниил Кондраков сравнял счет, забив пенальти.

Этот результат оставил "Львов" (25 очков) на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (21 очко) - 12-й. В следующем туре "Горожане" сыграют на выезде с "Мариуполем" (02.05.2021), а "Рух" примет "Александрию" (02.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче "Львова" болельщики дружно "забили" на антикоронавирусные правила.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Львов.
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