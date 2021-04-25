Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)

В субботу, 24 апреля, "Львов" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, а непосредственное участие в неожиданном успехе львовской команды принял украинский вратарь Александр Ильющенков.

Победу хозяевам принес точный выстрел Ренана за минуту до конца первого тайма. Бразильский футболист удачно замкнул контратаку львовян. Отметим, при счете 0:0 Ильющенков, отбивая мяч после подачи-удара с углового, врезался в штангу. К счастью, голкипер избежал повреждений и продолжил игру.

Видеообзор матча "Львов" - "Десна" (момент с сейвом Ильющенкова смотреть с 1:21):

Этот успех позволил "Львову" (24 очка) добыть третью победу подряд и подняться на девятое место в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (36 очков) - шестая. В следующем туре "Горожане" примут "Рух" (28.04.2021), а черниговский коллектив сыграет дома с "Колосом" (01.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом матче "Львов" обыграл "Минай".