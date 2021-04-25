Скачать
Воскресенье, 25.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)
"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)
175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)
Боец UFC сломал ногу, нанеся первый удар в бою (видео)
Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)
Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)

Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)

Украинский вратарь врезался в штангу, спасая свои ворота (видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В субботу, 24 апреля, "Львов" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, а непосредственное участие в неожиданном успехе львовской команды принял украинский вратарь Александр Ильющенков.

Карантин? Не, не слышали! Поведение болельщиков на футбольном матче ФК "Львов" возмутило сеть

Победу хозяевам принес точный выстрел Ренана за минуту до конца первого тайма. Бразильский футболист удачно замкнул контратаку львовян. Отметим, при счете 0:0 Ильющенков, отбивая мяч после подачи-удара с углового, врезался в штангу. К счастью, голкипер избежал повреждений и продолжил игру. 

Видеообзор матча "Львов" - "Десна" (момент с сейвом Ильющенкова смотреть с 1:21): 

Этот успех позволил "Львову" (24 очка) добыть третью победу подряд и подняться на девятое место в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (36 очков) - шестая. В следующем туре "Горожане" примут "Рух" (28.04.2021), а черниговский коллектив сыграет дома с "Колосом" (01.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом матче "Львов" обыграл "Минай".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 197

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)
02 Американский нокаутер четыре раза отправлял соперника в нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)
03 "Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника (видео)
04 Чемпион мира нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)
05 Прекрасный гол со штрафного - в обзоре матча "Днепр-1" - "Минай" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь