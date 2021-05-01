Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)

В пятницу, 30 апреля, киевское "Динамо" U-21 обыграло одногодок из "Ворсклы" со счетом 2:4 и досрочно стало чемпионом страны в этой возрастной группе.

Один из голов был забит рабоной. Автором шедевра стал полузащитник "Динамо" Назар Волошин. При счете 1:3 в пользу киевской команды хавбек оказался первым на отскоке и пробил "задней" ногой так, что вратарь хозяев остался не удел.

Видео гола Назара Волошина в матче "Ворскла" U-21 - "Динамо" U-21:

Видеообзор матча "Ворскла" U-21 - "Динамо" U-21:

Ранее "Телеграф" сообщал, что основная команда "Динамо" стала чемпионом Украины после разгромной победы над "Ингульцом". После такого триумфа главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу получил солидные премиальные.