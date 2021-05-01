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Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)

Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В пятницу, 30 апреля, киевское "Динамо" U-21 обыграло одногодок из "Ворсклы" со счетом 2:4 и досрочно стало чемпионом страны в этой возрастной группе.

Вратаря "Динамо" прооперировали в Германии

Один из голов был забит рабоной. Автором шедевра стал полузащитник "Динамо" Назар Волошин. При счете 1:3 в пользу киевской команды хавбек оказался первым на отскоке и пробил "задней" ногой так, что вратарь хозяев остался не удел.

Видео гола Назара Волошина в матче "Ворскла" U-21 - "Динамо" U-21:

Видеообзор матча "Ворскла" U-21 - "Динамо" U-21:

Ранее "Телеграф" сообщал, что основная команда "Динамо" стала чемпионом Украины после разгромной победы над "Ингульцом". После такого триумфа главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу получил солидные премиальные.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,019

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Гол, Назар Волошин.
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