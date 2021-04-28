Луческу получил внушительный бонус за победу в чемпионате Украины

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу разбогател на один миллион евро после победы в чемпионате Украины. Об этом сообщается gsp.ro.

По информации источника, именно такую сумму выделил румынскому специалисту президент "Динамо" Игорь Суркис за успех на внутренней арене. Отметим, данный триумф позволил киевлянам не только вернуть "золото" УПЛ в Киев, но и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Это обстоятельство позволит "Бело-синим" гарантированно заработать несколько десятков миллионов евро.

Отметим, киевляне стали чемпионами Украины за четыре тура до конца первенства, переиграв в 23-м туре УПЛ "Ингулец".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" претендует на известного итальянского вратаря.