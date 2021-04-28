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Луческу получил внушительный бонус за победу в чемпионате Украины

Луческу получил внушительный бонус за победу в чемпионате Украины
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу разбогател на один миллион евро после победы в чемпионате Украины. Об этом сообщается gsp.ro.

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По информации источника, именно такую сумму выделил румынскому специалисту президент "Динамо" Игорь Суркис за успех на внутренней арене. Отметим, данный триумф позволил киевлянам не только вернуть "золото" УПЛ в Киев, но и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Это обстоятельство позволит "Бело-синим" гарантированно заработать несколько десятков миллионов евро.

Отметим, киевляне стали чемпионами Украины за четыре тура до конца первенства, переиграв в 23-м туре УПЛ "Ингулец"

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" претендует на известного итальянского вратаря.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.
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