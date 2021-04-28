Вратаря "Динамо" прооперировали в Германии

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет перенес операцию в Мюнхене. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По информации пресс-службы киевлян, кипер испытывал проблемы с плечом. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь страж ворот начал проходить раннюю послеоперационную реабилитацию, которая проходит на базе "Динамо". Ожидается, что футболист вернется в строй через три месяца аккурат к началу следующего сезона.

В текущей кампании 19-летний Нещерет защищал ворота "Динамо" в трех играх УПЛ, а также в поединке Лиги чемпионов с "Барселоной". После игры с каталонцами голкипер получил прозвище человек-паук за свое потрясающее выступление в матче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу получил солидный бонус за победу в УПЛ.