Зеленая форма не принесла "Динамо" удачи в Мариуполе (видео)

В среду, 5 мая, "Динамо" и "Мариуполь" сыграли матч в рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча, проходившая в Мариуполе на стадионе имени Бойко, завершилась со счетом 0:0.

Команды не блистали скоростями в поединке и закономерно завершили игру вничью. Отметим, с 51-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Карлоса Де Пены (вторая желтая).

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат позволил "Динамо", которое досрочно выиграло УПЛ, набрать 62 очка в турнирной таблице, "Мариуполь" (23 очка) -11-й. В последнем туре "Бело-синие" проведут игру в гостях против "Колоса" (09.05.2021), а приазовцы примут "Десну" (09.05.2021).

Примечательно, что киевляне впервые в сезоне провели игру в зеленой форме. Сообщалось, что это было сделано, чтобы не получить штрафных санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Динамо" Буяльский оформил хет-трик в ворота "Ворсклы".