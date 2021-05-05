Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками
Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками
"Стена": как Зинченко оставил в дураках Неймара (видео)
"Стена": как Зинченко оставил в дураках Неймара (видео)
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
"Динамо" - "Мариуполь": видео матча
"Динамо" - "Мариуполь": видео матча

Зеленая форма не принесла "Динамо" удачи в Мариуполе (видео)

Зеленая форма не принесла "Динамо" удачи в Мариуполе (видео)
15:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fc_dynamo_kyiv

В среду, 5 мая, "Динамо" и "Мариуполь" сыграли матч в рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча, проходившая в Мариуполе на стадионе имени Бойко, завершилась со счетом 0:0.

Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)

Команды не блистали скоростями в поединке и закономерно завершили игру вничью. Отметим, с 51-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Карлоса Де Пены (вторая желтая).

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат позволил "Динамо", которое досрочно выиграло УПЛ, набрать 62 очка в турнирной таблице, "Мариуполь" (23 очка) -11-й. В последнем туре "Бело-синие" проведут игру в гостях против "Колоса" (09.05.2021), а приазовцы примут "Десну" (09.05.2021).

Примечательно, что киевляне впервые в сезоне провели игру в зеленой форме. Сообщалось, что это было сделано, чтобы не получить штрафных санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Динамо" Буяльский оформил хет-трик в ворота "Ворсклы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 90

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа Неймара?: Фернандиньо актерскими способностями "удалил" звезду ПСЖ (видео)
02 Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)
03 "Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)
04 "Динамо" сыграет в зеленом, чтобы избежать штрафа (фото)
05 "Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь