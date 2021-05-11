Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" официально оформил титул чемпиона Англии сезона 2020/2021. Случилось это благодаря осечке главного преследователя "горожан" - "Манчестер Юнайтед", который сегодня проиграл "Лестеру" со счетом 2:1.

В последний раз это достижение покорялось "Ман Сити" в сезоне 2018/19. В общей же сложности манкунианский клуб завоевал седьмой титул в истории, пять из которых пришлись на последние 10 лет.

Значимым это достижение стало для игрока сборной Украины Александра Зинченко, который по праву может считать себя одним из творцов чемпионства "Сити". В текущем сезоне полузащитник провел в АПЛ 18 матчей, 13 раз появившись в стартовом составе и пять раз - со скамьи запасных. Александр на сегодняшний день сыграл 1299 минут за "Манчестер Сити" в текущем сезоне, что уже больше, чем в любом другом. Отметим, что для украинца этот титул чемпиона Англии уже третий.

Напомним, что 29 мая подопечные Хосепа Гвардиолы могут сделать текущий сезон еще более успешным, если сумеют обыграть лондонский "Челси" в первом в истории "Ман Сити" финале Лиги чемпионов. Матч должен состояться в Стамбуле.

Стоит отметить, что на днях испанский тренер похвалил Александра Зинченко за его профессионализм.