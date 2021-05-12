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На президента украинского футбольного клуба совершено покушение

На президента украинского футбольного клуба совершено покушение
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sumy_fc

На президента ФК Сумы, заслуженного юриста Украины Геннадия Демьяненко, совершено покушение. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, на данный момент жизни и здоровью функционера ничего не угрожает. Сообщается, что Демьяненко прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.

По факту получения президентом ФК "Сумы" десяти колото-резаных ранений полиция возбудила уголовное дело о покушение на убийство. Отмечается, что подозреваемый уже задержан, идут следственные мероприятия.

 
 
 
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Публикация от FC SUMY (@sumy_fc)

Также ФК "Сумы" поблагодарили врачей за чрезвычайно профессиональные действия и правоохранителей за оперативное реагирование на преступление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент "Ингульца" едва не погиб при взрыве гранаты.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Сумы, Геннадий Демьяненко.
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