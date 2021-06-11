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Англия - Хорватия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Англия - Хорватия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter england

В воскресенье, 13 июня, сборные Англии и Хорватии откроют программу воскресных матчей на чемпионате Европы по футболу 2020.

В прямом эфире в Украине матч Англия - Хорватия покажет телеканал "Футбол 1". В сети за онлайн-трансляцией поединка можно будет следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, где будет оперативно добавлено видео голов и лучших моментов.

Отметим, матч первого тура группы D Англия - Хорватия состоится в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 16:00 по киевскому времени. В квартете D также выступают команды Чехии и Шотландии, которые свой матч первого тура проведут 14 июня.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 205

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Сборная Англии, Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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