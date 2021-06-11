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Англия - Хорватия: прямая трансляция матча

Англия - Хорватия: прямая трансляция матча
15:10 Сегодня Телеграф Reuters

Во первом поединке группы D на Евро-2020 встретятся команды Англии и Хорватии. Этот матч пройдёт на стадионе "Уэмбли". "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Соперниками команд в квартете являются Чехия и Шотландия.

Англия - Хорватия: реванш за полуфинал последнего Мундиаля?

                                                             Англия -:- Хорватия

                                                              (начало в 16:00)  

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются англичане, однако Модрич и компания будут стараться выстрелить на большом турнире вновь, и тем самым не дать родоначальникам футбола взять реванш за полуфинал российского Чемпионата мира. 

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда можно посмотреть матч между Англией и Хорватией.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Хорватии, Уэмбли, Евро-2020.
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