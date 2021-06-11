Англия - Хорватия: прямая трансляция матча

Во первом поединке группы D на Евро-2020 встретятся команды Англии и Хорватии. Этот матч пройдёт на стадионе "Уэмбли". "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Соперниками команд в квартете являются Чехия и Шотландия.

Англия -:- Хорватия

(начало в 16:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются англичане, однако Модрич и компания будут стараться выстрелить на большом турнире вновь, и тем самым не дать родоначальникам футбола взять реванш за полуфинал российского Чемпионата мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда можно посмотреть матч между Англией и Хорватией.