Англия - Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, Англия и Хорватия очным противостоянием начнут игровой день на Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Специалисты отдают предпочтение хозяевам. На победу родоначальников футбола можно сделать ставку с коэффициентом 1,68, а успех гостей оценивается в 6,10, ничья маловероятна - 3,80. Самым вероятным исходом встречи аналитики считают результат 1:0 в пользу "Трех львов" - коэффициент 5,50.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Хорватия (данные за 11 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Англии 1,68 - ничья 3,75 - победа команды Хорватии 6,00)

Фаворит: ( 1,67 - 3,80 - 6.10)

William Hill: (1,67 - 3,60 - 5,80)

"Телеграф" напоминает, что матч Англия - Хорватия состоится в Лондоне на "Уэмбли". Ранее мы сообщали, где и во сколько смотреть эту игру в Украине.

Англия и Хорватия выступают на чемпионате Европы в квартете D вместе с командами Чехии и Шотландии, которые начнут турнир 14 июня.

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