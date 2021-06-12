Шотландия - Чехия: анонс матча

Новая неделя на Евро-2020 откроется в Глазго, где в рамках группы D сыграют сборные Шотландии и Чехии. Мачт начнётся 14 июня в 16:00 по киевскому времени, и пройдёт на стадионе "Хэмпден Парк".

Сборная Шотландии сыграет на Евро впервые с далёкого 1996-го. Команда Стива Кларка прошла на турнир благодаря Лиге Наций, пройдя на своём пути Израиль и Сербию по сериям одиннадцатиметровых. Главное лицо команды сейчас - левый бек (а в случае сборной - латераль) "Ливерпуля" Энди Робертсон.

Сборная Чехии Ярослава Шилгавого - добротная команда среднего уровня. Интересный момент, что команда вышла на Евро седьмой раз подряд. Самым сильным футболистом команды можно назвать одноклубника Андрея Ярмоленко - центрального полузащитника Томаша Соучека. Новичок "Вест Хэма" стал настоящим открытием сезона в стремительно взлетевшем вверх лондонском клубе. Также можно отметить форварда Патрика Шика, сейчас играющего за леверкузенский "Байер".

Явного фаворита матча у букмекеров нет, на победу чехов даёт разве что чуть меньший коэффициент.

Прогноз автора - 2:2.

"Тетелграф" напоминает, что в первом матче группы D сыграют англичане и хорваты.