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Шотландия - Чехия: анонс матча

Шотландия - Чехия: анонс матча
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Twitter

Новая неделя на Евро-2020 откроется в Глазго, где в рамках группы D сыграют сборные Шотландии и Чехии. Мачт начнётся 14 июня в 16:00 по киевскому времени, и пройдёт на стадионе "Хэмпден Парк".  

Сборная Шотландии сыграет на Евро впервые с далёкого 1996-го. Команда Стива Кларка прошла на турнир благодаря Лиге Наций, пройдя на своём пути Израиль и Сербию по сериям одиннадцатиметровых. Главное лицо команды сейчас - левый бек (а в случае сборной - латераль) "Ливерпуля" Энди Робертсон. 

Сборная Чехии Ярослава Шилгавого - добротная команда среднего уровня. Интересный момент, что команда вышла на Евро седьмой раз подряд. Самым сильным футболистом команды можно назвать одноклубника Андрея Ярмоленко - центрального полузащитника Томаша Соучека. Новичок "Вест Хэма" стал настоящим открытием сезона в стремительно взлетевшем вверх лондонском клубе. Также можно отметить форварда Патрика Шика, сейчас играющего за леверкузенский "Байер".  

Явного фаворита матча у букмекеров нет, на победу чехов даёт разве что чуть меньший коэффициент.  

Прогноз автора - 2:2. 

"Тетелграф" напоминает, что в первом матче группы D сыграют англичане и хорваты.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Глазго, Сборная Чехии, Сборная Шотландии, Евро-2020, Патрик Шик, Томаш Соучек.
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