Андрей Шевченко: "Йохан Кройф является для меня футбольным эталоном"

За сутки с лишним главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник команды Александр Зинченко в Амстердаме посетили традиционную предматчевую пресс-конференцию. На ней в онлайн-режиме присутствовали как наши, так и нидерландские журналисты, однако огромной проблемой стали неполадки со связью. Среди прочего, наставник украинской команды высказал своё мнение о легенде нидерландского футбола - Йохане Кройфе.

"Йохан Кройф для меня - пример великого футболиста и тренера. Ваш футбол был построен командой, в которой он играл и которую он тренировал. Его воспитанники - это большая эра, огромная эпоха. в истории футбола Для меня Кройф является футбольным эталоном" - подытожил Шевченко.



"Телеграф" напоминает, что завтра сборные Украины и Нидерландов в рамках Евро-2020 сыграют на стадионе "Йохан Кройф Арена". "Оранжевым" не поможет оборонец "Ювентуса" Маттейс де Лигт.