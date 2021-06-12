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Андрей Шевченко: "Йохан Кройф является для меня футбольным эталоном"

Андрей Шевченко: "Йохан Кройф является для меня футбольным эталоном"
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

За сутки с лишним главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник команды Александр Зинченко в Амстердаме посетили традиционную предматчевую пресс-конференцию. На ней в онлайн-режиме присутствовали как наши, так и нидерландские журналисты, однако огромной проблемой стали неполадки со связью. Среди прочего, наставник украинской команды высказал своё мнение о легенде нидерландского футбола - Йохане Кройфе.  

"Йохан Кройф для меня - пример великого футболиста и тренера. Ваш футбол был построен командой, в которой он играл и которую он тренировал. Его воспитанники - это большая эра, огромная эпоха. в истории футбола Для меня Кройф является футбольным эталоном" - подытожил Шевченко.

"Телеграф" напоминает, что завтра сборные Украины и Нидерландов в рамках Евро-2020 сыграют на стадионе "Йохан Кройф Арена". "Оранжевым" не поможет оборонец "Ювентуса" Маттейс де Лигт.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Александр Зинченко.
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