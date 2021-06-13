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Франция - Германия: назван фаворит суперматча Евро-2020

Франция - Германия: назван фаворит суперматча Евро-2020
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter frenchteam

Во вторник, 15 июня, состоится центральный матч первого тура группового раунда Евро-2020 Франция - Германия. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Франция - Германия: онлайн трансляция суперматча Евро-2020

По мнению специалистов, в этом противостоянии небольшими фаворитами являются французы, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,76, успех номинальных гостей оценивается в 2,95, а ничья - в 3,20. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют ничью со счетом 1:1 - коэффициент 6,40.

Прогноз букмекеров на матч Франция - Германия (данные за 13 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Франции 2,70 - ничья 3,20 - победа команды Германии  2,95)
  • Фаворит: ( 2,76 - 3,20 - 2.86)
  • William Hill: (2,70 - 3,10 - 2,80)

Матч группы F Франция - Германия пройдет в Мюнхене, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Кроме Франции и Германии в "группе смерти" выступают Венгрия и Португалия.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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