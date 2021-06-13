Франция - Германия: назван фаворит суперматча Евро-2020

Во вторник, 15 июня, состоится центральный матч первого тура группового раунда Евро-2020 Франция - Германия. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, в этом противостоянии небольшими фаворитами являются французы, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,76, успех номинальных гостей оценивается в 2,95, а ничья - в 3,20. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют ничью со счетом 1:1 - коэффициент 6,40.
Прогноз букмекеров на матч Франция - Германия (данные за 13 июня):
Матч группы F Франция - Германия пройдет в Мюнхене, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Кроме Франции и Германии в "группе смерти" выступают Венгрия и Португалия.
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