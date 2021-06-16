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Официально: легендарный харьковский клуб вернулся на футбольную карту Украины

Официально: легендарный харьковский клуб вернулся на футбольную карту Украины
22:33 Сегодня Телеграф ФК ФК

Как сообщает официальный сайт харьковского "Металлиста", сегодня клуб вернул своё историческое название. Именно там, вместе с документами от УАФ, появилось официальное заявление Александра Ярославского: 

"Дорогие друзья!

Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый «Металлист» со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба.

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к «Металлисту», городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап - поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.

А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Настоящий «Металлист» не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Поэтому какой «Металлист» настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего.

Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами.

Только Харьков, только победа!" - подытожил президент "Металлист" в 2005-2012 годах. 

Сегодня харьковский клуб ещё под старым названием обыграл хмельницкое "Подолье" и завоевал Кубок Второй лиги. В Первой лиге клуб уже будет носить старое-новое имя "Металлист". 

"Телеграф" напоминает, что сегодня появилась информация о возможной "рокировке" лигами между "Металлом" и "Металлистом 1925". Позже оба клуба её опровергли.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Харьков, Александр Ярославский, Металлист, ФК Металл.
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