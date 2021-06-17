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Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)

Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
19:56 Сегодня Телеграф Ютуб телеканалов Українська асоціація футболу

После победного матча над Северной Македонией в рамках Евро-2020, с журналистами телеканалов "Футбол" пообщался главный тренер нашей национальной команды - Андрей Шевченко. Среди прочего наставник главной команды страны заявил, что в общем и целом доволен игрой, в том числе вышедшими на замену футболистами. 


"В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку позвонил президент Владимир Зеленский, поздравил команду с победой. Приятно, что вся Украина болеет за нас. В конце матча эмоциональная игра вышла, но хотелось, чтобы матч быстрее закончился. Была нервозность, провели два хороших тайма, могли закрывать игру раньше. 

Мы довольны, как вошли в игру ребят после замен. Беседин вышел и освежил игру, Цыганков получил шанс забить, все ребята были настроены на хороший результат. Вся команда в хорошей форме, но нужно находить баланс. Впереди нас ждет тяжелая игра (против Австрии - прим.) с непростым соперником, надо восстановиться, отдохнуть и готовиться" - сказал Шевченко. 

"Телеграф" напоминает, что во втором матче нашей группы встретятся Нидерланды и Австрия

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Владимир Зеленский, Артем Беседин, Сборная Северной Македонии.
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