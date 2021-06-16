Нидерланды - Австрия: прямая трансляция матча Евро-2020

Заключительным матчем игрового дня 17 июня на Евро-2020 станет противостояние между Нидерландами и Австрией. Напоминаем, что это игра между прошлым соперником сборной Украины - Нидерландами, и будущим - Австрией. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены видео голов и лучшие моменты встречи.
Нидерланды -:- Австрия
(начало в 19:00)
Фаворитом матча по мнению букмекеров являются Нидерланды.
"Телеграф" напоминает, что в первом матче дня встретятся сборные Украины и Северной Македонии.