Нидерланды - Австрия: прямая трансляция матча Евро-2020

Заключительным матчем игрового дня 17 июня на Евро-2020 станет противостояние между Нидерландами и Австрией. Напоминаем, что это игра между прошлым соперником сборной Украины - Нидерландами, и будущим - Австрией. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены видео голов и лучшие моменты встречи.

Нидерланды -:- Австрия

(начало в 19:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются Нидерланды.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче дня встретятся сборные Украины и Северной Македонии.