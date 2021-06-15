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Нидерланды - Австрия: букмекеры назвали фаворита в матче соперников Украины на Евро-2020

Нидерланды - Австрия: букмекеры назвали фаворита в матче соперников Украины на Евро-2020
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter onsoranje

В четверг, 17 июня, соперники сборной Украины по группе на Евро-2020 австрийцы и нидерландцы проведут матч второго тура. Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арена". Накануне букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению специалистов, "Оранжевые" являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,59, успех гостей маловероятен - 6,50, а ничья котируется коэффициентом 4,30. Букмекеры считают, что хозяева победят со счетом 1:0 или 2:0 - коэффициенты 7,70 и 7,80 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды - Австрия (данные за 15 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Нидерландов 1,58 - ничья 4,20 - победа команды Австрии 6,50)
  • Фаворит: ( 1,59 - 4,30 - 6.00)
  • William Hill: (1,57 - 4,00 - 6,00)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Нидерландов одолела Украину, а австрийцы переиграли Северную Македонию. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто стал лучшим игроком матча Нидерланды - Украина.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 182

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Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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