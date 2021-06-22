Англия переиграла Чехию на Евро-2020 (видео)

Во вторник, 22 июня, сборная Англии в рамках третьего тура чемпионата Европы-2020 принимала команду Чехии. Встреча состоялась в Лондоне на "Уэмбли" и завершилась со счетом 0:1 в пользу англичан.

Англичане здорово стартовали в поединке, а Рахим Стерлинг отличился голом головой. Затем игра выровнялась, и чехи создали несколько убойных моментов, но в рамке "Львов" уверенно действовал Пикфорд. Чехи создали определенное давление на "Родоначальников футбола" и во втором тайме, но забить так и не сумели. Примечательно, что во втором тайме команды нанесли лишь два удара на двоих.

Чехия 0:1 Англия

Гол: Стерлинг 12'

Этот результат позволил англичанам выиграть группу D, чехи опустились на третье место, хорваты - вторые, а шотландцы - четвертые. Первые три команды из этой группы шагают в раунд плей-офф.

Турнирное положение команд:

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