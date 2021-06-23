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"Галатасарай" сделал предложение лучшему бомбардиру сборной Украины на Евро-2020

"Галатасарай" сделал предложение лучшему бомбардиру сборной Украины на Евро-2020
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yarmolenkoandrey

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Галатасарая". Об этом сообщает  журналист Эртан Сюзгюн.

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По информации источника, стамбульский клуб связывался с футболистом по поводу возможного трансфера. Источник отмечает, что "Вест Хэм" готов расстаться с Ярмоленко бесплатно, несмотря на действующий контракт до лета 2022 года. Все из-за огромной зарплаты футболиста (3,5 млн евро в год после вычета налогов).

Отметим, в сезоне 2020/21 31-летний Ярмоленко сыграл 24 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и 5 ассистами.

Сейчас Ярмоленко вместе с Романом Яремчуком (по два мяча, - прим. ред.) являются единственными и лучшими бомбардирами сборной Украины на Евро-2020. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Галатасарай, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Евро-2020, Андрей Ярмоленко.
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