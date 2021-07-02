Чехия - Дания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020

Первым матчем игрового дня, 3 июля, на Евро-2020 станет четвертьфинал Чехия - Дания. Встреча пройдет на "Олимпийском" стадионе в баку, а накануне игры букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал турнира.

По мнению аналитиков, датчане являются небольшими фаворитами встречи, на успех которых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,16. Победа чехлов менее вероятна - 3,96, как и ничья - 3,30. Выход Дании в следующий раунд плей-офф котируется коэффициентом 1,57, а подобный успех Чехии - 2,50.

Прогноз букмекеров на матч Чехия - Дания (данные за 2 июля):

Пари-Матч: (победа сборной Чехии 3,95 - ничья 3,25 - победа команды Дании 2,15)

Фаворит: ( 3,80 -3,30 - 2.16)

William Hill: (3,80 - 3,20 - 2,10)

Напомним, в 1/8 финала чехи сотворили настоящую сенсацию, переиграв сборную Нидерландов, а датчане с крупным счетом разгромили команду Уэльса.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть четвертьфинал Чехия - Дания в Украине. К слову, победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала Евро-2020 с победителем матча Украина - Англия. С главными новостями Евро-2020 можно следить у нас на сайте.