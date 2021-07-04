Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
"Выступили хорошо и доволен результатом": Ярмоленко после матча с Англией (видео)
"Выступили хорошо и доволен результатом": Ярмоленко после матча с Англией (видео)
Грусть и разочарование: эмоции киевлян на поражение сборной Украины от Англии (фото)
Грусть и разочарование: эмоции киевлян на поражение сборной Украины от Англии (фото)
Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020 (видео)
Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020 (видео)

Евро-2020: кто с кем сыграет в полуфинале

Евро-2020: кто с кем сыграет в полуфинале
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

На чемпионате Европы по футболу-2020 были сыграны все матчи 1/4 финала, в частности, 3 июля сборная Украины в Риме на стадионе "Олимпико" крупно уступила Англии и покинула турнир

"Исцеление" итальянского футболиста на Евро-2020 позабавило сеть (видео)

Кроме того, накануне Швейцария была повержена Испанией в серии послематчевых пенальти, Италия в центральном матче четвертьфинальной стадии переиграла грозную Бельгию, а Дания минимально одолела Чехию. Таким образом, были сформированы две полуфинальные пары, которые разыграют путевку в финал в Лондоне 6 и 7 июля. Финал турнира также состоится в столице Великобритании, решающий матч намечен на 11 июля.

Расписание полуфинальных матчей на чемпионате Европы-2020:

Вторник, 6 июля

22:00 - Италия - Испания - "Уэмбли", Лондон

Среда, 7 июля

22:00 - Англия - Дания - "Уэмбли", Лондон

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед матчем Украина - Англия на ТВ Великобритании приключился скандал, связанный с новой формой сборной Украины.

С главными новостями Евро-2020, а также видеообзорами всех матчей можно следить у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 224

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Англия: Кейн открыл счет в матче (видео)
02 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
03 "Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист
04 Магуайр шокировал украинцев на первой минуте второго тайма (видео)
05 Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь