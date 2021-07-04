Евро-2020: кто с кем сыграет в полуфинале

На чемпионате Европы по футболу-2020 были сыграны все матчи 1/4 финала, в частности, 3 июля сборная Украины в Риме на стадионе "Олимпико" крупно уступила Англии и покинула турнир.
Кроме того, накануне Швейцария была повержена Испанией в серии послематчевых пенальти, Италия в центральном матче четвертьфинальной стадии переиграла грозную Бельгию, а Дания минимально одолела Чехию. Таким образом, были сформированы две полуфинальные пары, которые разыграют путевку в финал в Лондоне 6 и 7 июля. Финал турнира также состоится в столице Великобритании, решающий матч намечен на 11 июля.
Расписание полуфинальных матчей на чемпионате Европы-2020:
Вторник, 6 июля
22:00 - Италия - Испания - "Уэмбли", Лондон
Среда, 7 июля
22:00 - Англия - Дания - "Уэмбли", Лондон
Ранее "Телеграф" сообщал, что перед матчем Украина - Англия на ТВ Великобритании приключился скандал, связанный с новой формой сборной Украины.
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