Украинский участник еврокубков представил троих новичков

Как сообщаются официальные социальные сети коваливского "Колоса", занявшего в минувшем чемпионате Украины четвёртое место, клуб перед грядущим стартом нового сезона усилился сразу тремя новичками.

Ими стали экс-форвард "Миная" и игрок сборной Азербайджана (5 матчей) 25-летний Анатолий Нуриев (на фото по центру), бывший левый защитник того же закарпатского клуба 23-летний Тарас Сакив, а также 24-летний беларус, центральный оборонец Анатолий Павловец. Крайним клубом последнего был российский "Ростов". Также у Павловца есть 8 матчей за главную команду Беларуси.



Сообщается, что Нуриев провёл в прошлом чемпионате прекрасный сезон, забив 10 мячей (6 с пенальти) в составе "Миная", а также стал лидером по показателю ожидаемых голов среди всей УПЛ.



Ранее "Телеграф" сообщал, когда каждый из украинских клубов начнёт свои выступления в новом еврокубковом сезоне. К примеру, старт "Колос" в новосозданной Лиге Конференций запланирован на начало августа. Команда Руслана Костышина стартует с третьего раунда квалификации.