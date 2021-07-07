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Украинский участник еврокубков представил троих новичков

Украинский участник еврокубков представил троих новичков
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фейсбук ФК "Колос" Фейсбук ФК "Колос"

Как сообщаются официальные социальные сети коваливского "Колоса", занявшего в минувшем чемпионате Украины четвёртое место, клуб перед грядущим стартом нового сезона усилился сразу тремя новичками.

Ими стали экс-форвард "Миная" и игрок сборной Азербайджана (5 матчей) 25-летний Анатолий Нуриев (на фото по центру), бывший левый защитник того же закарпатского клуба 23-летний Тарас Сакив, а также 24-летний беларус, центральный оборонец Анатолий Павловец. Крайним клубом последнего был российский "Ростов".  Также у Павловца есть 8 матчей за главную команду Беларуси.


Сообщается, что Нуриев провёл в прошлом чемпионате прекрасный сезон, забив 10 мячей (6 с пенальти) в составе "Миная", а также стал лидером по показателю ожидаемых голов среди всей УПЛ. 

Ранее "Телеграф" сообщал, когда каждый из украинских клубов начнёт свои выступления в новом еврокубковом сезоне. К примеру, старт "Колос" в новосозданной Лиге Конференций запланирован на начало августа. Команда Руслана Костышина стартует с третьего раунда квалификации.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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УПЛ, Украинский футбол, Трансферное окно, ФК Колос Коваливка, Летнее трансферное окно.
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