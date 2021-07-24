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"Крым - это Украина": "Таврия" представила новую форму с надписью на футболке (фото)

"Крым - это Украина": "Таврия" представила новую форму с надписью на футболке (фото)
09:39 Сегодня Телеграф Фото: ФК Таврия

Перед началом чемпионата ПФЛ "Таврия" Симферополь, которая на данный момент базируется в Марьяновке Херсонской области, получила новую игровую форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новая форма "Крымчан" выполнена в традиционных цветах - синий, красный, белый. На этот раз команда будет играть в экипировке от испанского бренда Kelme. С внешней стороны футболки на спине прописан лозунг клуба: "Крым - это Украина!".

Фото игровой формы "Таврии", которая выступает во Второй лиге Украины, доступно на официальном сайте команды:

"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", - гласит сообщение "Таврии" на сайте клуба.

Отметим, свой первый поединок в новом сезоне Второй лиги "Таврия" проведет 25 июля против херсонского "Кристалла".

"Телеграф" напоминает, что Украинская премьер-лига обязала все клубы высшего дивизиона нанести на форму лозунг "Слава Украине" - "Героям Слава".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Таврия, Футбол.
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