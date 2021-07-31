Яремчук и Зозуля нашли себе новые клубы в Европе: что известно на данный момент

Двое украинских футболистов подписали трансферные контракты. Роман Зозуля перешел в испанский клуб "Фуэнлабрада", а Роман Яремчук в португальскую "Бенефику".

Об этом сообщает Tribuna.

Зозуля перейдет в "Фуэнлабраду" на два сезона с опцией продления контракта еще на год.

После четырех лет игры в рядах "Альбасете", Зозуля стал свободным агентом. Он был близок к переходу в испанский "Алькоркон" и португальский "Эшторил", но оба раза контракт срывался из-за недовольства фанатов.

В прошлом году он записал на свой счет два гола и один ассист, сыграв 37 матчей.

Что касается Яремчука, то его контракт с "Бенефикой" подписан до 2026 года. До этого он играл за бельгийский "Гент", в составе которого выступал с 2017 года.

Как сообщалось ранее, 28-летний нападающий Владислав Кулач пополнил ряды киевского "Динамо".