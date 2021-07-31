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Яремчук и Зозуля нашли себе новые клубы в Европе: что известно на данный момент

Яремчук и Зозуля нашли себе новые клубы в Европе: что известно на данный момент
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф

Двое украинских футболистов подписали трансферные контракты. Роман Зозуля перешел в испанский клуб "Фуэнлабрада", а Роман Яремчук в португальскую "Бенефику". 

Об этом сообщает Tribuna

Зозуля перейдет в "Фуэнлабраду" на два сезона с опцией продления контракта еще на год. 

После четырех лет игры в рядах "Альбасете", Зозуля стал свободным агентом. Он был близок к переходу в испанский "Алькоркон" и португальский "Эшторил", но оба раза контракт срывался из-за недовольства фанатов. 

В прошлом году он записал на свой счет два гола и один ассист, сыграв 37 матчей. 

Что касается Яремчука, то его контракт с "Бенефикой" подписан до 2026 года. До этого он играл за бельгийский "Гент", в составе которого выступал с 2017 года. 

Как сообщалось ранее, 28-летний нападающий Владислав Кулач пополнил ряды киевского "Динамо".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Футбол, Роман Зозуля, Роман Яремчук, Фуэнлабрада, Бенефика.
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