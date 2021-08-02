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"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках: результаты жеребьевок

"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках: результаты жеребьевок
17:55 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Их результаты обнародованы пресс-службой УЕФА

Своего соперника узнал и донецкий "Шахтер". 

Клуб 2 и 10 августа сыграет с бельгийским "Гентом". Если встреча закончится в пользу украинской команды, то ей придется встретиться с победителем пары "Монако" (Франция) — "Спарта" (Чехия). 

Другие пары ЛЧ выглядят следующим образом: 

  • "Зальцбург" (Австрия) — "Брондбю" (Дания)
  • "Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) — "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" (Чехия)
  • "Мальме" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) — "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдова) — "Динамо" (Хорватия) / "Легия" (Польша)

Победители плей-офф отправятся в групповые игры ЛЧ, а проигравшие - в ЛЕ. 

К тому же право выступать в групповом этапе ЛЧ уже заслужили 26 команд, среди которых и киевское "Динамо". 

В группе Лиги Европы от Украины играет "Заря". Ей предстоит встретиться с победителем пары "Рапид" (Австрия) — "Анортосис" (Кипр). Игры состоятся 19 и 26 августа. 

Другие пары ЛЕ выглядят следующим образом: 

  • "Рандерс" (Дания) — "Галатасарай" (Турция) / "Сент-Джонстон" (Шотландия);
  • "Яблонец" (Чехия) / "Селтик" (Шотландия) — АЗ (Нидерланды);
  • "Фенербахче" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан) / ХИК (Финляндия);
  • "Мура" (Словения) / "Жальгирис" (Литва) — "Штурм" (Австрия);
  • "Омония" (Кипр) / "Флора" (Эстония) — "Антверпен" (Бельгия);
  • "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария) — "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Слован" (Словакия);
  • "Мальме" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) — "Кайрат" (Казахстан) / "Алашкерт" (Армения);
  • "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" (Чехия) —  "Динамо" (Хорватия) / "Легия" (Польша);
  • "Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдова) — "Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария)

Также стало известно с кем сыграет "Колос" из Коваливки в раунде плей-офф Лиги конференций. 

5 и 12 августа команде предстоит сыграть против "Шахтера" (Казахстан). Если встречи завершатся победой, то далее "Колосу" предстоит встреча с победителем пары "Спартак" (Словакия) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). 

Ранее Телеграф писал о расписании результатах матчей второго тура УПЛ.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол.
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