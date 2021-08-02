"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках: результаты жеребьевок

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Их результаты обнародованы пресс-службой УЕФА.
Своего соперника узнал и донецкий "Шахтер".
Клуб 2 и 10 августа сыграет с бельгийским "Гентом". Если встреча закончится в пользу украинской команды, то ей придется встретиться с победителем пары "Монако" (Франция) — "Спарта" (Чехия).
Другие пары ЛЧ выглядят следующим образом:
Победители плей-офф отправятся в групповые игры ЛЧ, а проигравшие - в ЛЕ.
К тому же право выступать в групповом этапе ЛЧ уже заслужили 26 команд, среди которых и киевское "Динамо".
В группе Лиги Европы от Украины играет "Заря". Ей предстоит встретиться с победителем пары "Рапид" (Австрия) — "Анортосис" (Кипр). Игры состоятся 19 и 26 августа.
Другие пары ЛЕ выглядят следующим образом:
Также стало известно с кем сыграет "Колос" из Коваливки в раунде плей-офф Лиги конференций.
5 и 12 августа команде предстоит сыграть против "Шахтера" (Казахстан). Если встречи завершатся победой, то далее "Колосу" предстоит встреча с победителем пары "Спартак" (Словакия) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
Ранее Телеграф писал о расписании результатах матчей второго тура УПЛ.