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Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А

Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А
20:50 Вс, 8 Август 2021 Телеграф ФК Spezia

Клуб Серии A "Специя" (ит."Spezia") объявил о переходе в команду украинского полузащитника Виктора Коваленко, чей контракт принадлежит "Аталанте".

"Виктор Коваленко - новый игрок Spezia Calcio", - говорится в сообщении на сайте клуба в воскресенье, 8 августа.

В ФК отметили, что Коваленко атакующий динамичный полузащитник, который вырос в донецком "Шахтере", где "вытащил команду до 19 лет на финал Юношеской лиги против "Челси".

"Присоединившись к основной команде всего в девятнадцать лет, он смог зарекомендовать себя с первых же игр, набрав 199 матчей в оранжевой майке за шесть сезонов, из которых 28 - в Лиге чемпионов, в общей сложности забив 32 гола", - говорится в информации.

У Коваленко отличные показатели также в сборной Украины: в составе национальной сборной он отыграл 32 матча.

Вместе с тем, об условиях перехода информации в сообщении нет. 

Как сообщалось,8 августа аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Италия, Аталанта, Футбол, Аренда, Хавбек, Виктор Коваленко, Специя.
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