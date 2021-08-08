Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А

Клуб Серии A "Специя" (ит."Spezia") объявил о переходе в команду украинского полузащитника Виктора Коваленко, чей контракт принадлежит "Аталанте".

"Виктор Коваленко - новый игрок Spezia Calcio", - говорится в сообщении на сайте клуба в воскресенье, 8 августа.

В ФК отметили, что Коваленко атакующий динамичный полузащитник, который вырос в донецком "Шахтере", где "вытащил команду до 19 лет на финал Юношеской лиги против "Челси".

"Присоединившись к основной команде всего в девятнадцать лет, он смог зарекомендовать себя с первых же игр, набрав 199 матчей в оранжевой майке за шесть сезонов, из которых 28 - в Лиге чемпионов, в общей сложности забив 32 гола", - говорится в информации.

У Коваленко отличные показатели также в сборной Украины: в составе национальной сборной он отыграл 32 матча.

Вместе с тем, об условиях перехода информации в сообщении нет.

Как сообщалось,8 августа аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру.