Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая.
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая.
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая.
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