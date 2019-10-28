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Понедельник, 28.10.2019
Сомбреро, уникальная победа Хэмилтона в лучших моментах Гран-при Мексики (Фото)
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Сомбреро, уникальная победа Хэмилтона в лучших моментах Гран-при Мексики (Фото)

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон неожиданно выиграл гран-при Мексики. Льюис стал первым гонщиком в открытой эре, которому удалось выиграть гонку, не стартовав с первой линии.
24tv.ua
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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости спорта, Ф1, Гран-при Мексики.
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