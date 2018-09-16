В США в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе завершился супер-бой Головкин - Альварес 2.
В США в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе завершился супер-бой Головкин - Альварес 2.
В США в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе завершился супер-бой Головкин - Альварес 2.
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