Тренировка и последняя спарринг-сессия Беринчика перед боем с Аракавой (Фото)

Международный чемпион WBO Денис Беринчик на финальной стадии подготовки к встрече с Нихито Аракава, который станет главным событием боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" 20 апреля во Дворце спорта.