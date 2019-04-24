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Беринчик - Аракава: лучшие моменты боя (Фото)
В Киеве во Дворце Спорта завершился большой вечер профессионального бокса K2 Promotions, главным событием которого стал поединок Денис Беринчик - Нихито Аракава. На кону боя стоял пояс украинца по версии WBO International в легком весе. В итоге боксеры прошли всю 12-и раундовую дистанцию. По мнению всех судей победил украинец. Судейский счет - 120-107, 118-109, 120-107.
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