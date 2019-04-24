Беринчик - Аракава: лучшие моменты боя (Фото)

В Киеве во Дворце Спорта завершился большой вечер профессионального бокса K2 Promotions, главным событием которого стал поединок Денис Беринчик - Нихито Аракава. На кону боя стоял пояс украинца по версии WBO International в легком весе. В итоге боксеры прошли всю 12-и раундовую дистанцию. По мнению всех судей победил украинец. Судейский счет - 120-107, 118-109, 120-107.