|
|
Редкач - Гарсия: лучшие моменты боя (Фото)
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).
Заходи, покупай: "необычные" предложения из супермаркетов
Немножко притомились: когда неожиданно настигла усталость
"И как это могло случиться?": эти люди попали в нелепую ситуацию и позабавили окружающих
"Я могу все объяснить": усатые-хвостатые, пойманные "на горячем"
Свитолина - Мугуруса: лучшие моменты матча Australian Open (Фото)
Жизнь - штука забавная: самые абсурдные неожиданные ситуации
Когда хочешь выделиться: забавные статусы в "Тиндере"
Настоящий провал: боль и неудача на лице у этих неудачников просто зашкаливает
Смешные и жизненные приколы с просторов Сети
Подборка смешных сюрпризов, найденные в детских магазинах
Минута смеха: забавные стоп-кадры
Самое приятное в этом мире - поход в больницу: саркастические "перлы" от врачей
Подарите себе настроение: золотая подборка фотографий миленьких пушистиков
Афиша интересных событий в Украине на 25-26 января
Кошачий беспредел: странное и необычное поведение усатых-хвостатых
Только позитив, милота и юмор: веселые фото обо всем
Забавные снимки, на которые нужно посмотреть дважды
ТОП-10 звездных пар закадычных голливудских друзей (Фото)
Прикольные картинки для хорошего настроения
Знаменитости, чья карьера снова пошла вверх после долгого перерыва (Фото)
Очаровательные кулоны, которые сделали своими руками (Фото)
Странные вещи, которые легко рассмешат каждого
Уморительные фотографии из серии "Что-то здесь пошло не так"
Трудно поверить: азиатки с макияжем и без (Фото)
Улыбка на всю ночь: милые и смешные животные