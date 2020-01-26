Редкач - Гарсия: лучшие моменты боя (Фото)

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).