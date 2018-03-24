Команда Андрея Шевченко сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче (1:1).
Команда Андрея Шевченко сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче (1:1).
Команда Андрея Шевченко сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче (1:1).
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