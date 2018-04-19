Футбольная обсерватория CIES регулярно рассчитывает трансферные значения игроков их пяти основных европейских лиг.

Футбольная обсерватория CIES регулярно рассчитывает трансферные значения игроков их пяти основных европейских лиг. При создании актуального списка самых дорогих футболистов были учтены ключевые параметры, такие как возраст игрока, его роль на поле, продолжительность контракта, результативность, и т.д. Причем игроки из Премьер-лиги составляют ровно половину из десятки лучших. Вот рейтинг спортсменов, удостоившихся звания «самые дорогие футболисты мира 2018 года». 10. Поль Погба — 147.5 млн. евро Трансфер Поля из «Ювентуса» в 2016 году обошелся клубу «Манчестер Юнайтед» в 105 млн. евро. На тот момент молодой спортсмен был самым дорогим футболистом в мире. Успех нынешней команды «Манчестер Юнайтед» демонстрирует заметную разницу в том, как играет команда Жозе Моуринью с и без своего центрального полузащитника. Способный доминировать в битве полузащиты почти единолично, Погба оправдывает каждый евро, который был вложен в его «приобретение». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью говорит, что доволен Полем Погба, который демонстрирует постоянство и стабильность в своих выступлениях.