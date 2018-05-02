Сегодня, 2 мая, исполняется 43 года великому английскому футболисту - Дэвиду Бекхэму!

Дэвид Бекхэм - английский футболист, полузащитник, сегодня празднует свой 43 день рождения. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.