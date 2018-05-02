"Реал" принимал "Баварию" в Мадриде в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мадридский "Реал" сыграл вничью на "Бернабеу" с "Баварией", что позволило мадридскому суперклубу в третий раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов.
Мадридский "Реал" сыграл вничью на "Бернабеу" с "Баварией", что позволило мадридскому суперклубу в третий раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов.
|
Забавный флешмоб: девушки сравнили себя и Кейт Мидлтон после родов
Названы продукты, которые стоит употреблять для повышения потенции
Ученые смоделировали обратное вращение Земли
На заметку худеющим: продукты, которые снижают аппетит
Бездонная яма позитива в убойных фото сельской жизни
Как выглядят создатели известных всем мировых брендов (Фото)
Смех и только: как папа, пародируя дочь в Instagram, стал популярнее чем она
Знаменитые пары, которые доказывают, что любовь существует (Фото)
Курьезные примеры того, как ожидания сталкиваются с суровой реальностью
Признаки заболевания сердца: главные симптомы
Яблоку негде упасть: снимки из Китая, которые приведут вас в замешательство (Фото)
Психологические факты, которые вы не знали о себе
Фотопроект о бездомных Лос-Анджелеса, показывающий другую сторону города (Фото)
Культовые снимки самых известных женщин в мире (Фото)
Археологические находки, позволяющие узнать, как выглядел быт древних людей
И смех, и слезы: взрывные клубные "хищницы", которые забыли чувство стыда
Самые страшные паразиты, которые могут жить в человеческом теле
Уморительные демотиваторы для отличного настроения
Ученые выяснили, как отказ от интернета влияет на организм человека
Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Соблазнительные снимки девушки, которая покорила Instagram своей фигурой (Фото)
И смех, и слезы: самый безвкусный и странный маникюр со всей Сети
Медики назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем
К пляжному сезону готовы: прекрасные женщины, которые не стесняются своего тела (Фото)
Смех до слез: самые безумные модники, которые встречаются в обычной жизни