"Реал" принимал "Баварию" в Мадриде в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридский "Реал" сыграл вничью на "Бернабеу" с "Баварией", что позволило мадридскому суперклубу в третий раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов.