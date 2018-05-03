Рома в фантастическом поединке одержала победу над Ливерпулем, но пройти в финал Лиги чемпионов римлянам не удалось.

Рома в фантастическом поединке одержала победу над Ливерпулем, но пройти в финал Лиги чемпионов римлянам не удалось.