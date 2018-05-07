Команды провели зрелищный и богатый на события поединок, забив друг другу по два мяча (2:2).
Команды провели зрелищный и богатый на события поединок, забив друг другу по два мяча (2:2).
Команды провели зрелищный и богатый на события поединок, забив друг другу по два мяча (2:2).
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