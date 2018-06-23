Вашему вниманию яркие моменты потрясающего поединка между Сербией и Швейцарией.
Сборная Швейцарии в невероятном, драматичном поединке одержала волевую победу над Сербией благодаря голу Шакири на последней минуте игры.
Сборная Швейцарии в невероятном, драматичном поединке одержала волевую победу над Сербией благодаря голу Шакири на последней минуте игры.
|
Самые забавные комиксы, которые не дадут вам скучать
Неудачные свадебные снимки, которые поднимут настроение
Маникюр 2018: летний нюдовый дизайн ногтей (Фото)
Проводите будничные дни с улыбкой: вечерние анекдоты 22 июня
Древние чудеса Египта и его жители в 1800-х годах на фотографиях братьев Зангаки (Фото)
Неудачный день в курьезных снимках
Книги, которые советует к прочтению летом Маша Ефросинина
Назад в прошлое: старинные снимки людей и архитектуры Индии 19-го века (Фото)
Какие симптомы и признаки сильного стресса
Врачи назвали источники аллергии
Самые большие и красивые мосты мира (Фото)
Назад в прошлое: снимки крутых отцов (Фото)
Голографические губы - новый бьюти-тренд, захлестнувший Instagram (Фото)
Мамочки кормят своих детей грудью, фотографируются и выкладывают это в Instagram (Фото)
Красиво жить не запретишь: сумасшедшая мода на улицах Токио (Фото)
Космос в волосах: люди выкладывают снимки своих волос сравненных с галактиками (Фото)
Живописные дороги, которые приковывают к себе взгляд (Фото)
Фильмы, которые цепляют зрителей с первых минут
Забавная подборка интересных демотиваторов
Свежая порция комиксов и карикатур, которые обеспечат тебе веселье
Вся красота и сила диких животных в естественных условиях (Фото)
Невероятные иллюзии, доказывающие, что ваши глаза вас обманывают (Фото)
Невероятно красивые университеты со всего мира (Фото)
Шикарная 88-летняя бабушка-хиппи, которая покорила Instagram (Фото)
Природные средства, которые помогут лечить солнечные ожоги