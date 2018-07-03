Сборная Бельгии победила Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 и вышла в четвертьфинал
Сборная Бельгии победила Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 и вышла в четвертьфинал
Сборная Бельгии победила Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 и вышла в четвертьфинал
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