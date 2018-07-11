Сборная Франции обыграла команду из Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.
Сборная Франции обыграла команду из Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.
Сборная Франции обыграла команду из Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.
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