19 сентября в первом матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с немецким "Хоффенхаймом".

Утренняя тренировка началась с получасового теоретического занятия, на котором «оранжево-черные» разбирали игру предстоящего соперника. Расставив акценты в подготовке, «горняки» переместились на газон, где еще почти полтора часа работали над тактическим взаимодействием, а также моделировали быстрый переход из обороны в атаку. По индивидуальной программе тренировались Веллингтон Нем и Дентиньо. Отметим, что сегодня с первой командой занимались футболисты молодежного состава Евгений Чaговец и Владимир Якимец.