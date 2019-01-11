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Пятница, 11.01.2019
Девушка Роналду поделилась фото с семейного отдыха в Эмиратах
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Девушка Роналду поделилась фото с семейного отдыха в Эмиратах

Скандал вокруг Криштиану Роналду начинает обрастать новыми подробностями. Но сам португалец продолжает отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах. Там футболист находится не один, а со всей семьей – невестой Джорджиной Родригес и тремя детьми.
ua-football.com
Фото: Инстаграм
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