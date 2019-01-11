Девушка Роналду поделилась фото с семейного отдыха в Эмиратах Скандал вокруг Криштиану Роналду начинает обрастать новыми подробностями. Но сам португалец продолжает отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах. Там футболист находится не один, а со всей семьей – невестой Джорджиной Родригес и тремя детьми.