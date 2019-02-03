Манчестер Сити - Арсенал: лучшие моменты матча (Фото)

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Арсеналу». Встреча, проходившая на «Этихаде», закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.