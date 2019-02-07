Шахтер - Ваккер: лучшие моменты матча (Фото)

Сборы в Турции «Шахтер» завершил контрольным матчем с австрийским «Ваккером». За 10 дней подготовки на втором этапе предсезонки в Белеке «горняки», кроме ежедневных тренировок, успели провести серию спаррингов (3 победы и 1 поражение). На заключительный поединок вышел состав, максимально приближенный к основному. Правда, перед самым стартом произошло изменение: вместо капитана команды Тайсона на фланге полузащиты появился Манор Соломон.