Барселона - Манчестер Юнайтед: лучшие моменты матча (Фото)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.