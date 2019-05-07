Манчестер Сити - Лестер: лучшие моменты матча (Фото)

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".