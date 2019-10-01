Радостный Тайсон и тренер Срна: Шахтер провел тренировку на Сан-Сиро (Фото) Подопечные Луиша Каштру занимались на «Сан-Сиро» чуть больше часа. Представители СМИ традиционно могли наблюдать за тренировкой первые 15 минут. После разминки команда отработала удары по воротам и провела двусторонку на ограниченном участке поля. Тренерский штаб «горняков» оценил состояние газона как удовлетворительное.